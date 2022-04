Paulo Sousa, técnico do Flamengo - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Paulo Sousa, técnico do FlamengoMarcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 17/04/2022 11:49

O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida deste domingo, às 16h contra o São Paulo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Havia a expectativa do zagueiro Pablo, contratado na última janela de transferências, ser relacionado, mas ele segue fora e se une às outras sete baixas do time comandado por Paulo Sousa. O duelo no Maracanã tem transmissão da TV Globo e Premiere.