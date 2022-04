Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro: destaques do Mengão - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/04/2022 18:57 | Atualizado 15/04/2022 18:58

Já diria o ditado: "pau que dá em Chico dá em Francisco também". Essa frase resume bem a atitude do Flamengo com o Palmeiras. O Rubro-Negro exercerá, na partida contra o Verdão, na próxima quarta-feira, pela quarta rodada do Brasileirão, o direito de torcida única determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJD) ainda em 13 de fevereiro de 2020. A decisão se deu alegada na reciprocidade diante da ausência dos cariocas em partida do dia 1ª de dezembro de 2019, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano.

Dessa maneira, o Flamengo não abrirá vendas para o setor visitante no confronto de quarta-feira e disponibilizará toda a carga do Maracanã para seu torcedor. O clube tem em mãos o documento do STJD que determina que "não seja franqueada a SE Palmeiras a possibilidade de aquisição de ingressos para seus torcedores".

Flamengo e Palmeiras se enfrentam pela primeira vez desde a final da Libertadores quarta-feira, às 19h30, no Maracanã, em jogo adiantado da quarta rodada do Brasileirão.