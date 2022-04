Pablo pode ser relacionado para o duelo contra o São Paulo - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Pablo pode ser relacionado para o duelo contra o São PauloMarcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 14/04/2022 15:26

Rio - Um dos cinco reforços contratados pelo Flamengo para a temporada, Pablo está avançando na recuperação para ficar à disposição de Paulo Sousa. Nesta quinta, na reapresentação do elenco após a vitória sobre o Talleres, o zagueiro treinou com o grupo, complementando o trabalho com a preparação física.

O camisa 30 ainda está em processo de evolução, mas existe a chance de ser relacionado contra o São Paulo, neste domingo no Maracanã, pelo Brasileirão.



Apresentado como reforço pelo Flamengo no dia 17 de março, Pablo sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito após uma dividida em treino no Ninho do Urubu, em uma de suas primeiras atividades no CT. Desde então, o zagueiro tem trabalhado visando sua estreia pelo Rubro-Negro.



A comissão técnica de Paulo Sousa definirá se Pablo será relacionado para o confronto com o São Paulo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro nos próximos dias. Antes de entrar em campo no domingo, buscando a primeira vitória no torneio, o elenco volta a trabalhar nesta sexta e no sábado.



Se existe a possibilidade de "ganhar" o reforço de Pablo, o Flamengo teve a ausência confirmada de Matheuzinho, com lesão muscular, e a dúvida em relação a Bruno Henrique, que será reavaliado pelo clube nesta sexta-feira.