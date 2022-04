Andreas Pereira tem contrato com o Flamengo até junho deste ano - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/04/2022 15:00

Rio - A compra em definitivo do belga Andreas Pereira vem sendo alvo de polêmicas nos bastidores do Flamengo. Embora o clube já tenha um acordo verbal com o Manchester United, um grupo de dirigentes do Rubro-Negro vem sendo contra a contratação do atleta, fazendo com que o negócio corra o risco de ser melado. O ex-jogador Rivaldo, campeão da Copa do Mundo de 2002, comentou, nesta semana, sobre o futuro do jogador.

"O futuro do meia do Flamengo Andreas Pereira continua incerto após o Flamengo ter dado passo atrás em sua contratação junto do Manchester United. Atualmente, o time de Manchester pode já estar preparando o seu retorno, porém eu considero que ele deve buscar uma boa solução que lhe permita continuar jogando regularmente", disse Rivaldo, antes de completar:



"É certo que será difícil ter vaga na Copa do Mundo, no entanto, se quiser manter esse sonho vivo ele precisa estar jogando regularmente num time com visibilidade e o Flamengo era o local certo, mas se não for possível ele poderá ter que buscar uma solução similar a essa pois vejo difícil que possa jogar muitas vezes no Manchester United", finalizou o ex-atleta.



Vale destacar que o Flamengo ainda não se pronunciou sobre a desistência, ou não, na contratação do meio-campista belga. Na última semana, o vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, disse que "ainda não chegou o momento de falar sobre a situação de Andreas Pereira".