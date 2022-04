Partida entre as equipes de Flamengo x Talleres, valida pela Copa Libertadores da Americas - 12-04-2022 nesta terça-feira. - Marcelo Cortes/Flamengo

Partida entre as equipes de Flamengo x Talleres, valida pela Copa Libertadores da Americas - 12-04-2022 nesta terça-feira.Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 13/04/2022 19:53

Diante de cerca de 40 mil torcedores, o Flamengo venceu o Talleres-ARG por 3 a 1, na última terça-feira, no Maracanã, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores. Com as três bola na rede, o Rubro-Negro se tornou o quinto clube brasileiro com mais gols na competição, além de alcançar a sua maior série invicta como mandante: 15 jogos sem perder.



Ao todo, o Flamengo soma 288 gols, sendo os três últimos marcados por Gabi e Everton Ribeiro (2). Ultrapassou o Santos, que acumula 287 na história da Libertadores, e entrou no top-20 neste quesito (veja os dez principais abaixo).



O último revés havia sido no dia 3 de abril de 2019, quando a equipe comandada por Abel Braga foi batida pelo Peñarol por 1 a 0. De lá para cá, os rubro-negros somam 12 vitórias e três empates, com 46 gols marcados e apenas nove sofridos.



E o Maracanã tem sido um trunfo importante para o Fla acumular bons resultados no torneio: a última derrota atuando como mandante (somando dois jogos em Brasília) ocorreu no dia 3 de abril de 2019, quando a equipe então comandada por Abel Braga foi derrotada para o Peñarol por 1 a 0, no Rio. Desde então, são 12 vitórias e três empates, com 46 gols marcados e nove sofridos.

O próximo jogo do Flamengo será contra o São Paulo, neste domingo, pela segunda rodada do Brasileiro, novamente no Maracanã. Pela Libertadores, onde lidera o Grupo H com seis pontos em dois jogos, o time de Paulo Sousa volta a campo no dia 28 deste mês, contra o Universidad Católica, no Chile.



Veja o top-10 dos clubes brasileiros mais artilheiros na Libertadores:

1º - Palmeiras - 404 gols



2º - Grêmio - 318 gols



3º - Cruzeiro - 307 gols



4º - São Paulo - 307 gols



5º - Flamengo - 288 gols



6º - Santos - 287 gols



7º - Corinthians - 211 gols

8º - Internacional - 202 gols



9º - Atlético-MG - 158 gols



10º - Fluminense - 100 gols