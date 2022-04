Everton Ribeiro comemorando seu primeiro gol na vitória sobre o Talleres, da Argentina - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 13/04/2022 14:41

Rio - Com os dois gols marcados na vitória do Flamengo sobre o Talleres, no Maracanã, Everton Ribeiro conseguiu atingir um recorde pessoal de extrema importância. O meio-campista chegou aos nove gols com a camisa do Rubro-Negro na Libertadores, deixando dois grandes nomes do clube para trás: Marcelinho Carioca e Nunes, o artilheiro das decisões.

Agora, o jogador briga por uma vaga no top-5 dos jogadores que mais marcaram pelo clube na competição. Em sua frente estão: Gaúcho e Tita (10 gols), Zico e Bruno Henrique (16 gols), e Gabigol, que marcou 23 vezes.

"Fico feliz de poder ajudar. A melhor resposta é em campo, sou cobrado pelo que já desempenhei. Quero fazer melhor e mais pelo Flamengo. Só posso fazer melhor quando a equipe está bem também, o coletivo ajuda o individual. Hoje estávamos bem postados, nos movimentamos bem e, achando espaço na hora certa, a qualidade vai aparecer. Muito feliz de fazer dois gols em Libertadores e diante da Nação no Maracanã. Cada vez trabalhar mais para saber encontrar os espaços novamente para facilitar na hora do jogo", disse Everton Ribeiro logo após o duelo desta terça-feira (13).

O próximo confronto do Flamengo pela Copa Libertadores da América será no dia 28 de abril, contra a Universidad Católica, do Chile. O confronto será realizado no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, e será válido pela 3ª rodada da fase de grupos da competição. Atualmente, o Rubro-Negro é o líder do grupo H, com 6 pontos.