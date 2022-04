Paulo Sousa, técnico do Flamengo - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 13/04/2022 13:45

Rio - O Flamengo conseguiu passar pelo Talleres, da Argentina, com o placar de 3 a 1, na noite da última terça-feira (12), no Maracanã, em partida válida pela Libertadores. Mesmo assim, o questionado comando do clube, neste início de temporada, fez com que Paulo Sousa avaliasse as críticas. O português falou em processo de construção e demanda de tempo.

"Os processos de construção têm momentos que parecem de estagnação, momentos que parecem mais rápidos, e isso eu percebo. O resultado implica muito na avaliação (externa). Mas em termos de dinâmica e processos de jogo, os conceitos estão no time. Nas finais contra o Fluminense, estivemos muito longe do que queremos fazer. Nos outros jogos, sempre esses conceitos estiveram lá, em uns melhores e outros piores. Em tempos de construção é natural isso acontecer", pontuou.

Desde janeiro no Rubro-Negro, Paulo Sousa teve a oportunidade de competir duas decisões: a final do Campeonato Carioca e a da Supercopa do Brasil. Porém, nas duas vezes o time da Gávea ficou com o vice e o técnico viu seu trabalho posto em dúvida por parte dos torcedores.

Em busca de uma boa passagem no Brasileirão, o Flamengo se prepara para encarar a próxima partida contra o São Paulo, no próximo domingo (17), às 16h, no Maracanã, em jogo válido pela segunda rodada da competição.