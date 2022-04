Everton Ribeiro - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 12/04/2022

O Flamengo cumpriu o dever de casa e bateu o Talleres, por 3 a 1, no Maracanã, e se tornou líder absoluto do Grupo H da Libertadores, com seis pontos. A noite foi perfeita para Everton Ribeiro voltar a fazer as pazes com a torcida e o bom futebol. O camisa 7 foi o autor de dois gols no duelo. Gabigol fez o outro do Rubro-Negro. Fértolli descontou para o time argentino.

Apesar da vitória, o Flamengo ainda demonstrou fragilidades na transição ofensiva e defensiva. Inclusive, a zaga, mais uma vez bobeou e não conseguiu sair de campo sem tomar um gol.

O primeiro tempo foi animado, com três gols. Com uma zaga formada por Arão e David Luiz, e Filipe Luís fechando pelo lado esquerdo, o Flamengo errou algumas vezes o posicionamento defensivo no início do primeiro tempo. Santos, que fez sua estreia no gol rubro-negro, logo teve que trabalhar em duas bolas na área. Na sequência, o time de Paulo Sousa começou a entrar no jogo, dominar o meio de campo, encontrar espaços e jogar mais próximo da área do Talleres.

Mas quem marcou primeiro foi o Flamengo. Após pênalti em Arrascaeta em uma boa chegada pela esquerda, aos dez minutos, Gabigol bateu e abriu o placar. Bruno Henrique, na sequência, quase ampliou de cabeça. E foi o próprio que, em uma arrancada, deu um passe para o meio que Everton Ribeiro, aos 25 minutos, pegou de primeira para ampliar: 2 a 0. No fim da primeira etapa, em uma falha do sistema defensivo, Girotti, mesmo com Arão na marcação dentro da área, acertou belo passe de calcanhar para Fértolli, livre, descontar. Rodinei, na pequena área, não conseguiu encontrar o atacante no lance.

Na segunda etapa, o Flamengo não voltou bem e viu o Talleres mandar no jogo nos minutos iniciais. Mas com Everton Ribeiro inspirado, o Rubro-Negro ampliou o placar novamente. Bruno Henrique deu linda assistência para o camisa 7, que bateu no cantinho do goleiro Herrera.

Com boa vantagem no marcador, Paulo Sousa resolveu fazer duas substituições e colocou Léo Pereira e Andreas Pereira nas vagas de Filipe Luís e Thiago Maia, respectivamente.

Depois disso, o nível técnico do jogo caiu, e o Flamengo apenas administrou o placar para conseguir a segunda vitória na Libertadores em dois jogos. Agora, o Rubro-Negro vira a chave e volta a focar no Brasileirão, competição que volta a disputar um duelo no domingo (17), diante do São Paulo, às 17h, no Maracanã.