Renê é o novo lateral do Internacional - Divulgação

Publicado 12/04/2022 15:44

Rio - O lateral-esquerdo Renê foi transferido do Flamengo para o Internacional no último domingo (10). Contratado pelo Rubro-Negro em 2017, o jogador se despede e sai pela porta da frente do time carioca, com muitos títulos e desejo de sucesso por parte da torcida. E, em relação à reformulação da equipe comandada por Paulo Sousa, o atleta entende e confessa precisar de 'novos ares'.

"São ciclos que se iniciam e se acabam. A gente sabe que o torcedor também quer ver outros jogadores, chega um certo tempo para isso. E aí passa mais por uma reformulação, é uma coisa normal, principalmente no futebol brasileiro. Eu falo por mim, eu sinto que preciso de novos ares, de novos desafios", disse e completou:

"Eu sou um cara que gosta de fazer história por onde passo. Passei seis anos no Sport Recife, cinco anos e meio no Flamengo. Espero passar muitos anos aqui, chego para dar o meu melhor e contribuir no que for preciso, tanto dentro como fora de campo. Espero ser muito feliz aqui, com muitos títulos", finalizou, na coletiva de apresentação ao Inter."

O Flamengo não recebeu valor algum pela transferência, mas manteve 40% dos direitos econômicos do jogador. Renê acertou com o Internacional por quatro temporadas, já tem seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) e já pode estrear pelo time gaúcho.