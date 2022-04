Jorge Jesus - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 12/04/2022 13:22

Rio - O apresentador do SBT, Benjamin Back, deu uma informação que vai deixar muito torcedor do Flamengo empolgado. Amigo pessoal de Jorge Jesus, o jornalista afirmou que o técnico português deseja voltar a trabalhar no Rubro-Negro e tem com clube como prioridade.

"Se o Flamengo não está convicto (com Paulo Sousa), liga para o Jorge Jesus. Ouça o que estou falando: o Jorge Jesus voltaria ao Flamengo. Ele criou uma relação com o Flamengo inexplicável. Ele respira Flamengo. Só que a vida agora vai precisar dar um norte, chegou o mês (maio) que ele vai trabalhar. Tenho certeza que se ligar e falar ‘volta’, o Jorge Jesus volta", afirmou.

No entanto, apesar do momento ruim de Paulo Sousa, o Flamengo não pensa em demitir o técnico. Além da grande multa envolvendo uma possível saída, os dirigentes rubro-negros confiam no trabalho do comandante. Benjamin Back falou sobre a possível negociação de Jesus com o Fenerbahçe

“Você imagina ele acerta com o Fenerbahçe e daqui um mês o Flamengo manda o Paulo Sousa embora, o que acontece? Acabou o ano. O presidente do Fernebahçe deu um cheque em branco, mas ele tem um laço incrível com o Flamengo"', disse.