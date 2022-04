Everton Ribeiro - Gilvan de Souza / Flamengo

Rio - O Flamengo negociou Renê com o Internacional, deverá liberar outros jogadores em breve e o São Paulo parece ser um dos maiores interessados em atletas rubro-negros. De acordo com informações do portal "Lancenet", o clube paulista deseja a contratação do apoiador Everton Ribeiro.

O jogador, de 33 anos, não estaria na lista dos atletas que o Flamengo desejaria liberar. Além de Everton, o São Paulo também teria interesse na contratação do goleiro Diego Alves e do meia Diego Ribas, estes dois sim, que não fazem parte dos planos de Paulo Sousa e podem ser liberados.

Rogério Ceni foi técnico do Flamengo em 2020 e 2021, sob o comando dele, os três jogadores eram titulares do clube carioca. Everton Ribeiro já recebeu sondagens do futebol árabe e tem vínculo com o Rubro-Negro até o fim do ano que vem.