Voltando a ser decisivo, o atacante Bruno Henrique marcou gols nas duas últimas partidas do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/04/2022 07:21

Após estrear com uma vitória de 2 a 0 na Libertadores, em cima do Sporting Cristal, no Peru, hoje, às 21h30, no Maracanã, contra o Talleres-ARG, o Mengão terá o seu primeiro encontro com a torcida na competição mais importante do ano para o clube.



Se no Rubro-Negro a situação não é das melhores, já que o time comandando por Paulo Sousa ainda não convenceu os flamenguistas, a fase do adversário é pior.



Vindo de uma derrota de 5 a 1 para o Defensa y Justicia, nem mesmo o fato de ter poupado jogadores serve para aliviar a barra do Talleres, time comandado por Pedro Caixinha, que assim como o treinador do Mais Querido, também é português.



Apesar de também ter estreado com vitória no grupo H da Liberta - 1 a 0 contra Universidad Católica-CHI - na Copa da Liga, atual Campeonato Argentino, a equipe da cidade de Córdoba é a penúltima colocada entre os 14 times do grupo A, com cinco pontos, uma vitória, dois empates e seis derrotas, após nove rodadas disputadas. O Talleres também tem um dos piores ataques do torneio, com apenas cinco gols marcados.



Esse último dado é algo positivo para o Flamengo, que acumula desfalques na zaga para o jogo de hoje. Além de Rodrigo Caio e Pablo, que se recuperam de problemas no joelho, as outras baixas são Fabrício Bruno, com um desconforto no pé, e Gustavo Henrique, que sentiu o quadríceps no aquecimento para o duelo contra o Atlético-GO, no sábado.



Com isso, dos atletas que vem atuando, apenas David Luiz e Léo Pereira são zagueiros de ofício, o que pode fazer com que Paulo Sousa não use o esquema com três beques. Caso o português queira manter a formação, tendo algum suplente no banco, Cleiton, do sub-20, surge como opção.



Apesar dos desfalques, pela situação do adversário, o que a Nação Rubro-Negra espera é ver o Mengão jantando o Talleres.

Possíveis escalações:

FLAMENGO

Santos (Hugo Souza), Arão, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, Gomes, Andreas (Thiago Maia) e Lázaro (Everton Ribeiro); Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa

TALLERES-ARG

Herrera; Benavidez, Catalán, Pérez, Díaz; Méndez, Villagra; Valoyes (Martino), Esquivel, Fértoli; Girotti. Técnico: Pedro Caixinha