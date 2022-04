Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 11/04/2022 16:20

Rio - Um dos principais jogadores do Flamengo, Arrascaeta foi poupado dos protestos dos torcedores do clube carioca no Rio, na última sexta-feira. O uruguaio analisou o atual momento do Rubro-Negro e pediu que o elenco se blinde daquilo que vem sendo falado sobre ele nas próximas semanas pela imprensa esportiva e também pelos torcedores.

"Se enfatizarmos no que é falado de fora para dentro, sempre vão querer criar um ambiente que não existe. Nosso time tem muitos jogadores importantes que estão jogando e não estão jogando. Todo mundo quer o melhor para o Flamengo. Não vamos deixar as coisas de fora influenciarem aqui dentro", afirmou.

Arrascaeta ressaltou a confiança que tem no grupo do Flamengo, na opinião dele, o Rubro-Negro tem total condição de superar a fase delicada na temporada. "Acreditamos muito neste elenco. Quando a fase não está boa, temos que acreditar no time, no elenco", disse.