Marcos Braz - Divulgação

Marcos BrazDivulgação

Publicado 11/04/2022 11:33

Rio - Faltando apenas um dia para o encerramento da janela de transferência no Brasil, o Flamengo considerou o fim de sua movimentação e aguardará o segundo semestre para fazer os ajustes necessários, segundo o portal "UOL". A última contratação do clube foi do goleiro Santos.

O período para compra e venda de jogadores fecha nesta terça-feira (12) e o clube carioca adquiriu os jogadores Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas e Santos. Após essa janela, a próxima vai ficar aberta a partir do dia 18 e julho e vai até 15 de agosto, prazo esse que o Rubro-Negro deve se planejar para novos reforços.

As contratações feitas para o elenco neste período parece ter suprido necessidades do clube com a exceção de um volante, tarefa que ficou para depois. Para a posição, o Flamengo chegou a se interessar por Thiago Mendes, do Lyon, mas não teve conversa aberta com os dirigentes. Também houve uma aproximação com Marcos Antônio, do Shaktar Donetsk, da Ucrânia, mas não foi para frente.

Mesmo assim, ainda segundo o portal, a diretoria afirma que Paulo Sousa tem material suficiente para montar seu time e o treinador se considera focado em utilizar as peças da melhor forma.

"Estou focadíssimo em alinhar o nosso trajeto, que é procurar ganhar todos os jogos com o máximo de qualidade e empenho para podermos chegar às vitórias", disse Paulo Sousa em trecho divulgado pelo "UOL".