Namorada de jogador do Flamengo se revolta com críticas e dispara contra jornalista | Flamengo | O Dia

Thati Lira é namorada de Mauricio Isla - Reprodução / Instagram

Thati Lira é namorada de Mauricio IslaReprodução / Instagram

Publicado 11/04/2022 14:18

Rio - O lateral Mauricio Isla não vive uma boa fase no Flamengo e, agora, viu seu nome envolvido em uma grande polêmica fora de campo. Após se separar de Gala Cardiriola, o jogador assumiu o romance com Thati Lira, porém, o caso vem recebendo muitas críticas no Chile, sendo que a última delas irritou profundamente a modelo.

O problema começou quando algumas reportagens no Chile deram conta sobre a possibilidade de o casal morar junto, já que estariam pensando em dar o próximo passo no relacionamento. Ao comentar essa possibilidade, o jornalista chileno Sergio Rojas disparou: "me desculpem, mas como é que a Thati Lira não vai ficar fisgada nesse homem que está coberto de dinheiro".

Diante da situação, ela enviou uma mensagem direta ao jornalista, que fez questão de ler em seu programa. "Eu entendo que você está fazendo seu trabalho, mas quero que você saiba que não vivo do dinheiro de Mauricio Isla. Sempre vivi uma vida bastante discreta e depois de Mauricio ela enlouqueceu", começou a modelo.

Ainda na mensagem, ela deixou claro que "trabalhou a vida toda e tem muito orgulho disso", além de garantir que "não precisa provar nada para as pessoas". Ela também afirmou que "não quer nada que não seja dela por seu próprio trabalho e mérito".

Isla assumiu o namoro com a modelo em dezembro de 2021. Nas redes sociais, ele publicou um momento de intimidade com a bailarina. Através dos ‘stories’, do Instagram, o jogador do Flamengo apareceu em um vídeo à beira de um rio, ao lado de Thati, que aproveitou para dar um beijo no atleta.

O lateral chileno, que chegou para substituir Rafinha, está de saída do rubro-negro. Os problemas começaram na véspera da partida contra o Resende, pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, o departamento médico do clube informou que o lateral foi vetado por um quadro viral. No entanto, na mesma noite, o chileno compartilhou um vídeo nas redes sociais em uma festa de carnaval. Isla foi multado e ficou fora do jogo diante do Vasco, pela semifinal do Estadual.

A partir daí, deixou de ser utilizado. O chileno, por exemplo, não viajou com a delegação para o Peru para a estreia da Libertadores. A justificativa foi um desconforto no quadríceps. Isla possui contrato até o fim deste ano, ou seja, pode buscar novo clube a partir de julho de 2022.