Publicado 10/04/2022 15:39

Rio - O atacante Gabigol pode deixar o Flamengo em breve. De acordo com informações do site "Fichajes.net", o camisa 9 é uma das opções do Atlético de Madrid para substituir Luís Suarez e o time espanhol deve fazer uma investida na próxima janela.

O nome de Gabigol agrada ao técnico Diego Simeone. O ídolo rubro-negro já vem sendo monitorado há algum tempo. Além dele, o clube também analisa os nomes de Darwin Núñez, Alexander Isak, Edinson Cavani, Gerard Moreno e Robert Lewandowski. No entanto, o valor do jogador brasileiro é mais acessível para os colchoneros.

Atualmente, Gabigol vive seu momento mais turbulento desde que chegou ao Flamengo. Com um desempenho abaixo do esperado, o camisa 9 foi bastante cobrado durante o protesto no Ninho do Urubu, na última sexta-feira, e chegou a discutir com a torcida durante o clássico contra o Vasco, no Nilton Santos.