Publicado 09/04/2022 18:34

Rio - O Flamengo está definido para a estreia do Campeonato Brasileiro. O técnico Paulo Sousa conta com o retorno de Arrascaeta no jogo deste sábado, contra o Atlético-GO.. A bola rola às 19h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e você acompanha tudo no Tempo Real do LANCE!. O Premiere transmite o confronto.

Além de Vitinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Isla e Rodrigo Caio, que não foram relacionados, o treinador não conta com Filipe Luís, com dores musculares, conforme informou o clube neste sábado. O Flamengo vai a campo com Hugo; Gustavo Henrique, David Luiz e Léo Pereira; Matheuzinho, Willian Arão, João Gomes, Andreas Pereira e Bruno Henrique; Arrascaeta e Gabigol.

No banco, as opções para Paulo Sousa são Diego Alves, Santos, Rodinei, Renê, Thiago Maia, Diego, Matheus França, Everton Ribeiro, Marinho, Lázaro e Pedro.