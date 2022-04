Rogério Ceni - Daniel Castelo Branco

Rogério CeniDaniel Castelo Branco

Publicado 09/04/2022 17:52

Rio - Rogério Ceni está determinado a levar jogadores do atual elenco do Flamengo para o São Paulo. De acordo com o site "Torcedores.com", o ex-goleiro tem ligado para alguns atleta para convencê-los a jogar no Morumbi. Os contatos mais fortes têm sido com Diego Alves e Diego Ribas.

Segundo o portal, a dupla de Diegos já teria, inclusive, se comprometido a trabalhar com ele no São Paulo, já que possuem contrato apenas até o fim do ano e não têm sido aproveitados. Outros nomes foram sondados, mas ainda aguardam uma definição da diretoria rubro-negra.

Caso realmente queiram jogar no São Paulo, Alves e Ribas precisarão reduzir seus salários dentro do teto da equipe. No Flamengo, eles recebem, respectivamente, R$ 700 mil e R$ 630 mil por mês. No São Paulo, o maior salário é o de Nikão, que ganha R$ 600 mil.