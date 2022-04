Ex-atacante do Corinthians diz que queria ter jogado no Flamengo: 'Único erro da minha carreira' | Flamengo | O Dia

Finazzi, ex-atacante do Corinthians - Reprodução

Finazzi, ex-atacante do CorinthiansReprodução

Publicado 09/04/2022 11:50

Rio - Ex-atacante do Corinthians, Finazzi revelou que se arrepende de não ter jogado no Flamengo. Em entrevista à ESPN, o ex-jogador, que chegou a atuar por mais de 35 clubes, contou que foi procurado pelo time carioca em 2005, após ser o artilheiro do Paulistão pelo América de Rio Preto-SP e campeão da Copa do Brasil pelo Paulista.

"Só que essa negociação deu errado (com o time de Israel), e o Flamengo continuou fazendo a proposta. Mas era uma época em que os clubes do Rio estavam muito endividados e o futebol carioca estava muito fraco. Ninguém queria jogar estadual do Rio de Janeiro com medo de não receber ou ficar queimado. Tive a possiblidade e acabei não indo. Fui para o Fortaleza porque já conhecia o clube, pagava em dia e ofereceu coisas que o Flamengo não ofereceu", contou.

"Eu considero o único erro da minha carreira. O único erro de escolha na minha carreira toda foi não ter jogado no Flamengo no começo de 2006. Eu ainda não tinha jogado pelo Corinthians. Se já tivesse jogado pelo Corinthians, eu faria a opção pelo Flamengo nem que tivesse dez meses de salários atrasados ou todo bagunçado. Eu teria noção do que é jogar numa equipe como Corinthians e Flamengo. Jamais teria feito essa opção. Eu sou muito realizado como jogador, mas a única coisa que poderia ter acrescentado era jogar no futebol carioca, que faz parte da história do Brasil. Pretendo um dia trabalhar lá como treinador", completou.