Santos e Ayrton Lucas foram apresentados - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/04/2022 16:47 | Atualizado 08/04/2022 16:59

Rio - Em meio ao clima tenso no CT do Flamengo, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o goleiro Santos, se apresentaram nesta sexta-feira, como os novos reforços do Rubro-negro. Durante a entrevista, os jogadores de 24 e 32 anos, respectivamente, destacaram a importância de reiniciar a temporada de 2022.

"Coisas que acontecem. Temos de estar preparados. Ficamos pensativos, mas só a gente pode mudar isso tudo. Grupo é forte, experiente. Vamos superar", disse Ayrton Lucas, que presenciou o protesto e conversou com a torcida dentro do seu carro.



O lateral comentou sobre o novo esquema com três zagueiros, utilizado pelo técnico Paulo Sousa, e destacou que está acostumado com o sistema tático. Na Rússia, Ayrton Lucas atuou de ala pelo Spartak Moscou.

"Sistema que eu já vinha jogando. Tem de estar preparado para qualquer formação. Me sinto bem, tem liberdade, mas focado na defesa também", afirmou Ayrton Lucas.

"Quando me dispus a vir para cá, sabia da grandeza, então essa pressão iria existir. Vim sabendo, espero fazer o melhor para a gente vencer sempre. Mister me recebeu muito bem. Ele vai passando a filosofia do trabalho", destacou o goleiro Santos.

"Espero contribuir bastante para que a transição ocorra de forma natural. Só joga um, o melhor preparado fará por merecer. Quem decide é o mister", completou.