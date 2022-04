Gabigol é o principal ídolo do elenco do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Gabigol é o principal ídolo do elenco do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/04/2022 16:30 | Atualizado 08/04/2022 17:01

Rio - Campeão de duas das últimas três edições do Brasileiro, o Flamengo manteve boa parte vitorioso dos últimos anos. Porém, o começo de temporada do clube carioca está bastante turbulento. Vice-campeão do Carioca e da Supercopa do Brasil, o técnico Paulo Sousa vem sendo bem questionado. Apesar disso, a equipe do Jornal O Dia acredita que o Rubro-Negro continua sendo um dos favoritos ao título da Série A. Porém, para conquistar o título, o clube da Gávea terá que superar a fase complicada e dar a volta por cima. Tento suficiente não falta.

Confira a opinião da equipe do Jornal O Dia:

Venê Casagrande: "Pelo investimento feito nos últimos anos e até mesmo nesta temporada, com folha salarial de R$ 26 milhões, o Flamengo entra como um dos favoritos para conquistar o título do Brasileirão. Porém, o desempenho neste início de temporada mostra que ainda há ajustes a se fazer na equipe e também até mesmo aos bastidores."

Lucas Figueiredo: "Ao seu dispor, o Flamengo possui um bom elenco e que ainda está acima da maior parte dos clubes brasileiros. Por outro lado, equipes como a do Atlético-MG e Palmeiras, fortaleceram os seus elencos e podem incomodar um pouco mais nesta temporada de 2022. Resta saber se a torcida terá paciência para acompanhar o início de trabalho de Paulo Sousa, ou se o mesmo, futuramente, poderá cogitar a sua saída."

Larissa Carvalho: "O Flamengo tem um elenco muito qualificado desde 2019, ano que foi muitas vezes campeão. No entanto, no início da temporada de 2022 se desencontrou e passa por situação delicada, o que não impede de conseguir virar a chave. Acredito que o clube pode recuperar o gás, voltar a acreditar na potência do elenco e, a partir disso, passa a ter total condição de disputar o topo da tabela do Brasileirão."

Lucas Felbinger: "Pelo lado do Flamengo, as expectativas não são das melhores. Apesar do alto investimento, o clube da Gávea vive momento turbulento e a maioria dos medalhões de 2019 já não conseguem render como antes e a necessidade de renovação no elenco se faz cada vez mais urgente. Somado isso ao péssimo trabalho feito até aqui pelo técnico Paulo Sousa, caso não haja mudanças drásticas, não enxergo o Flamengo conseguindo bater de frente com Atlético-MG e Palmeiras na briga pelo título como nos últimos anos e a tendência é uma vaga na Libertadores."

Pedro Logato: "O Flamengo tem na minha visão um dos três melhores elencos do Brasil. Porém vive em 2022 o seu pior começo de ano na gestão Rodolfo Landim. Mesmo com as dificuldades, pelo formato atual da Série A, acho que o Rubro-Negro tem boas possibilidades de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro.''

Leonardo Bessa: "Apesar da dificuldade inicial no trabalho de Paulo Sousa, o elenco de qualidade indiscutível entra como um dos favoritos ao título brasileiro. A força individual do plantel rubro-negro segue sendo um diferencial.''

Gabriel Orphão: “Mesmo com um início de temporada abaixo do esperado, o Flamengo segue sendo um dos favoritos ao título brasileiro. Com a chegada de Marinho, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Santos, principal pedido de Paulo Sousa, a tendência é de que o clube tenha reservas acima da média dos demais, algo necessário para o Flamengo, tendo em vista que o clube disputará 3 competições simultaneamente. Com isso, imagino que o Rubro-Negro vá, pelo 5º ano consecutivo, brigar pelo título do Brasileirão.”