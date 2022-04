Vice de futebol do Flamengo - Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 08/04/2022 15:23 | Atualizado 08/04/2022 15:24

Rio - O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi duramente criticado por Zé Elias durante o programa ESPN F90 desta sexta-feira. Para o ex-jogador, dirigente tem culpa no protesto que aconteceu nesta manhã no Ninho do Urubu, quando os carros dos jogadores foram recebidos com socos e pontapés.

“A culpa é toda do Marcos Braz, foi ele que marcou reunião com as Organizadas do Flamengo e depois desmarcou; nem os jogadores sabiam, como Everton Ribeiro deixou claro logo depois que não sabia de nada”, disse Zé.

“Até quando isso vai acontecer no Brasil? Até quando alguém ser morto? É inadmissível toda essa situação. Um profissional precisa ter segurança no ambiente de trabalho", completou.