Presidente do Flamengo, Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 08/04/2022 14:07

Rio - O Flamengo acertou a contratação do lateral-esquerdo Ayrton Lucas, de 24 anos, por empréstimo até o fim do ano. Porém, o Rubro-Negro poderá ser obrigado a exercer a compra do ex-jogador do Fluminense, caso ele cumpra metas estabelecidas no acordo com o Spartak de Moscou. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", se o atleta participar de 65% dos jogos do Flamengo até dezembro, o Rubro-Negro terá que desembolsar nove milhões de euros (R$ 46,5 milhões).

Com a compra em definitiva, caso seja efetuada, Ayrton Lucas assinaria contrato com o Flamengo por quatro temporadas. No Rio desde o último dia 29, o lateral começou a trabalhar no CT no dia seguinte. A previsão do Flamengo é tê-lo disponível para a partida contra o Palmeiras, dia 20, no Maracanã, pelo Brasileirão.

Ayrton foi formado na base do ABC, de Natal, e chegou ao Fluminense no sub-20. O jogador se profissionalizou pelo Tricolor, mas antes de se destacar foi emprestado ao Londrina e ao Madureira. Em 2018, foi titular e um dos melhores jogadores do clube das Laranjeiras na temporada. No ano seguinte, acabou negociado com o clube russo.