Rio - A situação do Flamengo na temporada não está boa. Em meio à crise vivida pelo clube nos últimos dias por conta da derrota para o Fluminense na final do Carioca, um vídeo do lateral-direito Rodinei em uma festa viralizou nas redes sociais. Não é possível saber a data do ocorrido, mas os torcedores do clube carioca se manifestaram na Web. No vídeo, após perceber que estava sendo gravado, Rodinei demostrou sua insatisfação com o ocorrido.

Não ta gostando da festinha não, Rodinei????? Vai dormir quantas horas pra treinar amanhã as 9h???? pic.twitter.com/Wzbbfz8jrp — Videos Da Nação (@Videos_da_Nacao) April 8, 2022

"No momento de maior pressão no Flamengo o cara vai curtir na balada… Ah vtmnc Rodinei! Mete o pé do meu Flamengo", "Tudo q o rodinei queria, poder acordar mais tarde hj depois da festinha", "Rodinei tava em festa de madrugada e até agora não chegou pra treinar… Flamengo virou bagunça??????????", escreveram alguns dos torcedores.

O vídeo repercutiu inclusive no protesto realizado pelos torcedores do Flamengo nesta sexta-feira no Ninho do Urubu. Os rubro-negros fizeram cobranças sobre o jogador antes da atividade. Rodinei, de 30 anos, tem nove partidas pelo clube carioca em 2022 e não marcou nenhum gol, nem deu nenhuma assistência.