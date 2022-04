Nunes, ex-atacante do Flamengo - Reprodução

Nunes, ex-atacante do FlamengoReprodução

Publicado 08/04/2022 09:00

Rio - Após estreia com vitória na Copa Libertadores da América, o Flamengo muda seu foco totalmente para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro começa na competição neste sábado (9), contra o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly. Em bate-papo exclusivo ao Jornal O Dia, o ex-atacante do Clube da Gávea, Nunes, comentou sobre suas expectativas para o restante da temporada do Mais Querido.

Questionado sobre a possibilidade do Flamengo ser campeão Brasileiro, o Artilheiro das Decisões deixou claro que entende que o Rubro-Negro pode chegar ao seu nono título da competição.

"O Flamengo tem um grande plantel, com posições totalmente de conquistar o título Brasileiro. Só depende dele mesmo. Os jogadores precisam encarar essa responsabilidade com muito profissionalismo, deixar a vaidade de lado, e cada um buscar objetivo maior, que é honrar as cores vermelha e preta".

Em seguida, o ex-atleta foi perguntado sobre os possíveis destaques do clube na competição, e optou por não citar nomes, mas deixou o recado para que os jogadores se cuidem dentro e fora dos gramados.

"Complicado de falar um destaque para a equipe, tudo depende do momento. Saber aproveitar a fase boa, ser profissional, se cuidar em todos dentro fora e dentro de campo, tudo isso conta. Prefiro esperar um pouco para ver a competição começar, e aí sim opinar sobre os jogadores destaques."

Na sequência, o autor de dois gols na fina do Mundial de Clubes de 1981 comentou sobre o relacionamento do técnico Paulo Sousa com os jogadores do atual elenco.

"Se o Flamengo contratou, é porque ele é um treinador estudioso, com bagagem, e que não vem pro clube à toa. Os dois lados precisam se adaptar ao estilo de trabalho, tanto o técnico se adaptar ao jogadores, quanto os atletas procurarem entender a filosofia de trabalho do treinador. Assim, juntarão as forças para fazer o melhor pro Flamengo."

Para encerrar, o Artilheiro das Decisões falou sobre a maratona de jogos que o Flamengo passará. Com partidas da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, além do calendário ser mais estreito por conta da Copa do Mundo, o Rubro-Negro terá uma sequência de confrontos de três em três dias.

"Assim como o Flamengo, outros times também sofrerão com isso. Acho que o grupo que tiver melhor focado no objetivo, se preparar, ter essa consciencia e esse compromisso com a maratona vai levar a melhor. Acho que o elenco do Flamengo tem que estar preparado para a maratona, que não vai ser fácil. Então, precisa ter um plantel a altura para suportar a maioria dessse jogos que eles vão fazer. Por isso falei, todos os jogadores tem que saber do seu compromisso e responsabilidade."

Como dito anteriormente, o Flamengo se prepara para enfrentar o Atlético-GO, no próximo sábado (9), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, casa do time goiano.

*Estagiário sob a supervisão de Pedro Logato