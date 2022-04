Paulo Sousa no treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 07/04/2022 10:00

Rio - O técnico Paulo Sousa não vem recebendo muitos elogios dos torcedores do Flamengo e também da imprensa crítica, porém, a sua saída do comando do Rubro-Negro é muito improvável. De acordo com o portal "Lance", os dirigentes rubro-negros descartam, pelo menos no momento, a demissão do português.

Há dois fatores importantes que solidificam essa decisão do Flamengo. A primeira tem a ver com a convicção no trabalho do técnico. Paulo Sousa busca reformular metodologias no Ninho do Urubu, seja com novas rotinas, hábitos, como refeições em conjunto obrigatórias, ou rodagem constante do plantel, a fim de deixar todos os jogadores bem condicionados física e taticamente quanto às suas ideias. Isso é visto com bons olhos.

Outro motivo tem a ver com a parte financeira. O contrato do técnico com o Flamengo é de dois anos e existe um multa altíssima envolvendo as duas partes. Paulo Sousa abriu mão de comandar a seleção da Polônia na Copa do Mundo de 2022, então, uma saída do clube carioca antes da disputa do Mundial não seria fácil de ser conciliada com um acordo.

Apesar das críticas pelo desempenho pelas derrotas para Atlético-MG e Fluminense nas finais da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca, os números de Paulo Sousa são bons. O aproveitamento é de 73,3%, com dez vitórias, três empates e duas derrotas. Já quanto ao saldo de gols, há 20 positivo: 32 marcados e 12, sofridos.