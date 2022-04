Flamengo vem recebendo críticas - ERNESTO BENAVIDES / AFP

Flamengo vem recebendo críticasERNESTO BENAVIDES / AFP

Publicado 06/04/2022 17:30

Rio - O Flamengo venceu na estreia da Libertadores, mas o resultado positivo contra o Sporting Crista, em Lima, não serviu para reduzir a crise após a derrota na final do Carioca para o Fluminense. Ex-jogador do clube carioca e atual apresentador do programa "Os Donos da Bola", da Band, Getúlio Vargas afirmou que o clima no grupo rubro-negro parece estranho.

"O time do Flamengo quase nem se olha. Teve um lance que o Gabriel não tocou no Everton Ribeiro, a pouco tempo atrás os caras iam reclamar que não tocou, mas agora o cara não toca a bola e o povo vira as costas e sai andando. O cobrar faz parte de querer vencer. Estou assustado porque não parece o Flamengo que estou acostumado a ver desde sempre. Não sei se porque o relacionamento está ruim e não se cobram mais para não piorar, não sei o que está acontecendo, mas não consigo ver o espírito rubro-negro nesse time do Flamengo", opinou.

O Flamengo voltará aos gramados na próxima terça-feira para receber o Talleres, da Argentina. Antes no próximo sábado, o clube carioca faz a sua estreia pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético-GO, fora de casa.