Marcos Braz - Gilvan de Souza/Flamengo

Marcos BrazGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 06/04/2022 17:15

Rio - O clima está cada vez mais tenso nos bastidores do Flamengo. Após dar declarações polêmicas sobre o trabalho do técnico Paulo Sousa e o encontro que marcou entre jogadores e organizadas, o vice de futebol do clube, Marcos Braz, desmarcou a reunião que teria com conselheiros nesta quarta-feira, onde falaria sobre o atual momento do futebol. A informação é do "UOL".

Segundo o veículo, Braz conversaria com os conselheiros às 20h desta quinta, mas optou pelo cancelamento. A decisão irritou parte do Conselho e aumentou os rumores de uma possível saída.

Recentemente, Braz tem perdido força no Flamengo e sofrido críticas pelo desempenho do time. O dirigente é alvo de críticas entre os membros importantes da política do Rubro-Negro.