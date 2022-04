Marinho no treino do Flamengo no Ninho - 28-03-2022 - Foto: Marcelo Cortes - Marcelo Cortes / Flamengo

Marinho no treino do Flamengo no Ninho - 28-03-2022 - Foto: Marcelo CortesMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/04/2022 19:01

Rio - O apresentador Milton Neves detonou as atuações do Flamengo após a vitória por 2 a 0, sobre o Sporting Cristal, na última terça-feira. Na Rádio Bandeirantes, o jornalista detonou o trabalho de Paulo Sousa e ironizou Marinho, que ainda não engrenou com a camisa rubro-negra.

“O Flamengo está uma vergonha. Eu achei que o Flamengo tinha perdido porque o técnico português é tão ruim quanto o do Corinthians. Mas o Flamengo vai voltar a ser aquele time que ganhou do River Plate porque o Marinho foi para lá e mudaram o nome dele. Agora, ele é conhecido como 007 da Gávea: 0 gols, 0 assistências e 7 vezes esquentando o banco”, disse Milton.

Contra o Sporting Cristal, Marinho foi banco mais uma vez e não foi acionado por Paulo Sousa. O treinador português usou suas cinco alterações para colocar em campo Pedro, Lázaro, Léo Pereira, João Gomes e Matheus França.