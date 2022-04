Gabriel Noga - Alexandre Vidal/Flamengo

Gabriel NogaAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 06/04/2022 14:36

Rio - O Atlético-GO anunciou, nesta quarta-feira (6), a contratação do zagueiro Gabriel Noga. O defensor, que pertence ao Flamengo, chega por empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro deste ano, sem cláusula fixada para compra do atleta.

É DO DRAGÃO! O zagueiro Gabriel Noga (20 anos) é reforço do Dragão, por empréstimo, até o final da temporada 2022. SEJA BEM-VINDO E HONRE O MANTO! #Dragão #ReforçoNoDragão pic.twitter.com/1YqQoZVkrU — Atlético Goianiense (@ACGOficial) April 6, 2022 Embora tivesse tido grande atuações atuando pela equipe principal do Flamengo, o zagueiro não recebeu muitas oportunidades com Paulo Sousa, algo que se repetiu com Renato Gaúcho, Rogério Ceni e Domènec Torrent. Por isto, o clube optou por emprestar o atleta para ganhar mais minutos em campo. Embora tivesse tido grande atuações atuando pela equipe principal do Flamengo, o zagueiro não recebeu muitas oportunidades com Paulo Sousa, algo que se repetiu com Renato Gaúcho, Rogério Ceni e Domènec Torrent. Por isto, o clube optou por emprestar o atleta para ganhar mais minutos em campo.

Vale relembrar que Flamengo e Atlético-GO se enfrentarão na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (9), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, casa do clube goiano. No entanto, Gabriel Noga não entrará em campo no duelo.