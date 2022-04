Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, espera sequência de temporada mais vitoriosa - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 06/04/2022 11:57 | Atualizado 06/04/2022 12:01

Rio - O Flamengo voltou a vencer e estreou com resultado positivo na Libertadores, porém, o clima no clube carioca segue tenso. O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz negou que o elenco do Flamengo não tinha ciência da reunião que haverá entre dirigentes e jogadores com torcedores do clube carioca, após a perda da final do Estadual para o Fluminense.

"Você acha que eu seria idiota, burro ao extremo, com 50 de anos de futebol, de marcar reunião com organizadas sem o conhecimento dos jogadores? Me chame de tudo, até de gordo, mas não me chama de burro porque não sou", afirmou em entrevista à Jovem Pan.

A possibilidade foi levantada por conta da declaração de Everton Ribeiro após o desembarque no Rio de Janeiro, depois a vitória sobre o Sporting Cristal, no Peru. O meia do Flamengo reagiu com estranheza a informação da reunião com os torcedores.

"Não fui informado. Vamos ver como vai acontecer, e acho que a cobrança ainda mais sendo Flamengo acho que é natural, a gente sabe que tem que está vencendo, melhorando, porque é o que nosso grupo gosta, de vencer, de estar jogando bem, infelizmente isso não está acontecendo, mas a gente tenta melhorar, procurando acertar o que a gente vem errando para engatar uma sequência boa", disse.