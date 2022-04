Diego Alves - Marcelo Cortes / Flamengo

Diego AlvesMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/04/2022 10:01

Rio - Sem espaço no Flamengo em 2022, o goleiro Diego Alves vem recebendo sondagens. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", JEF United, do Japão, e Querétaro, do México, teriam interesse no veterano e o Rubro-Negro estaria avaliando a liberação.

Ambos os clubes desejariam o empréstimo do goleiro sem qualquer tipo de custo. De acordo com o site, o Flamengo deseja rescindir amigavelmente o contrato de Diego Alves. Com salários de nove meses, férias, 13º salário, luvas e direitos de imagem, o veterano tem R$ 7,2 milhões para receber até o fim da atual temporada. Seu vínculo vai até o fim de 2022.

No Flamengo desde 2017, Diego Alves foi uma das referências do elenco vitorioso que conquistou a Libertadores de 2019 e os Brasileiro de 2019 e 2020. Com a chegada de Paulo Sousa se tornou reserva e agora com a contratação de Santos virou a terceira opção no gol do Flamengo.