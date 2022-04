Casagrande - Reprodução

Publicado 05/04/2022 18:48

Rio - O comentarista Walter Casagrande, do Grupo Globo, criticou a atitude de Marcos Braz após o vice-presidente de futebol do Flamengo ter marcado uma reunião entre os líderes de torcidas organizadas e jogadores do Rubro-negro, nesta quinta-feira, no Ninho do Urubu. O ex-jogador alertou que as decisões não cabem aos torcedores para tentarem solucionar os problemas do clube carioca.

"Quando torcedor entra na hierarquia de um clube de futebol, aí as coisas se perdem. Acho que cada um tem de estar em seu lugar. A direção comanda o futebol, quem comanda o time é o treinador, e os jogadores jogam. Torcedor faz protesto e torce, não tem que ter esse espaço para ter reunião", disparou Casagrande.



No entanto, de acordo com o portal "GE", os jogadores do Flamengo não teriam sido consultados sobre a decisão de se encontrarem com os líderes de torcidas organizadas do Rubro-negro. O protesto foi iniciado no Aeroporto do Galeão, no último domingo, com a ausência de Marcos Braz, onde cobraram os resultados negativos da equipe carioca.