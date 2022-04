Paulo Sousa dá instrução para Bruno Henrique em treino do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

05/04/2022

Rio - A má fase do Flamengo no início desta temporada de 2022 incomodou o comentarista Denílson, do "Jogo Aberto", da Band. Nesta terça-feira, o ex-jogador criticou a atitude do técnico Paulo Sousa e indicou o que pode atrapalhar o ano do Rubro-negro nos bastidores do clube carioca.

"Quando começa a acontecer fofoca no vestiário, uma panelinha aqui e outra ali. Achei também que faltou um pouco de sensibilidade do Paulo Sousa quando falou que o Marcos Braz sabia a metodologia dele quando o contratou. Parece que ele está transferindo uma responsabilidade para o diretor", afirmou Denílson.



Além disso, o ex-jogador aproveitou para comentar sobre as escolhas do técnico português nas últimas partidas do Flamengo. Em dado momento, Denílson afirmou que Paulo Sousa tem dificuldade para encontrar o esquema tático ideal para o Rubro-negro.

"O fato é que ele está tentando encontrar um sistema tático. Por exemplo, mostramos na prévia o Felipe Luís como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, eu acho que não é o sistema ideal para o Flamengo", completou.

"O Éverton chegou na seleção brasileira jogando pelo lado direito e sendo protagonista, aí ele começa a ser um ponta esquerda e perde muito da qualidade técnica, tanto que caiu de produção. O Bruno Henrique, por algum motivo, não consegue ter sequência. Quando começa esse tipo de situações dentro do elenco, é perigoso", concluiu.