David Luiz após o Flamengo perder final do Carioca para o FluminenseReprodução

Publicado 04/04/2022 18:26

Rio - O apresentador Milton Neves não perdoou o novo vice-campeonato do Flamengo, que foi superado pelo Fluminense na decisão do Campeonato Carioca, no último sábado. Em seu blog no "UOL", o jornalista alfinetou o Rubro-Negro e afirmou que o ano mágico do clube em 2019 não passou de sorte.

"O Fla sempre foi o time do 'cheirinho'! 2019 foi pura sorte!", escreveu o jornalista no título de uma de suas postagens.

"O maior vice do futebol brasileiro é justamente o... Flamengo!!! São agora 49 vices, um número absurdo! Mas saibam que o Flamengo foi sempre assim, viu? O Mengão dos anos 80 foi exceção por causa de Zico e também do eterno apito-amigo rubro-negro. E em 2019 aconteceu na Gávea algo lotérico promovido pelo mediano Jorge Jesus. Tanto que ele mesmo não conseguiu dar sequência ao sucesso da equipe e se mandou para a Europa de novo", completou.

Ao ser superado pelo Fluminense, o Flamengo chegou a 49 vice-campeonatos e empatou com o Atlético-MG como maior vice do Brasil.