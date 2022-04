Paulo Grilo, preparador de goleiros do Flamengo - Divulgação

Paulo Grilo, preparador de goleiros do FlamengoDivulgação

Publicado 04/04/2022 16:07

Preparador de goleiros do Flamengo desde janeiro, quando chegou ao Ninho do Urubu com o técnico Paulo Sousa, Paulo Grilo se manifestou nesta segunda-feira, por meio de suas redes sociais. Após o vice-campeonato do Carioca, o profissional publicou uma mensagem de confiança, colocando a frustração do resultado com o Fluminense como aprendizagem para o grupo.



"Ninguém vai impor limites aos meus sonhos. Estou e estarei sempre pronto e motivado para vencer e dar tudo por esta família. Haja o que houver, continuo sempre a dar o meu melhor. Haja o que houver, vou ter sempre orgulho por ter chegado aqui", publicou Paulo Grilo, em seu perfil no Instagram, completando:



"O lugar que me encontro agora, o processo que tenho vivido, os ciclos que iniciei, vão todos acabar em grande sucesso e alegria pois os recebi de braços abertos. As nossas vitórias, os nossos sucessos, os nossos desafios, os nossos momentos menos bons, tudo, absolutamente tudo, que nos acontece deve ser sempre uma aprendizagem, porque o que não é benção, certamente é lição. Eu sei que tenho feito o melhor de mim que vou dar tudo que tenho até há exaustão mas vamos ser vencedores", finalizou o preparador de goleiros do Fla.