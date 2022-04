Gabigol e Mauricio Isla - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Gabigol e Mauricio IslaAlexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 04/04/2022 15:51

Rio - Em meio a crise após o vice-campeonato do Carioca, dois jogadores do Flamengo removeram suas fotos relacionadas ao clube de seus perfis pessoas no Instagram. Tanto o atacante Gabriel Barbosa, quanto o lateral chileno Mauricio Isla atualizaram suas publicações na rede social, removendo grande parte das fotos utilizando o uniforme do Clube da Gávea.

Gabigol foi além. Apagou diversas outras fotos (incluindo de jogos da Seleção Brasileira), e deixou apenas as fotografias pretas e brancas. A única foto com cores no Instagram do atleta, é com Rafaella Santos, irmã de Neymar Júnior e namorada do atacante do Flamengo.

Últimas fotos postadas por Gabigol no Instagram Reprodução

Já Mauricio Isla, apagou apenas as fotos recentes utilizando o uniforme do clube. Publicações com sua família com a Seleção Chilena foram mantidas. Agora, só é possível ver três fotos do atleta relacionadas ao Flamengo em seu feed, sendo que a mais recente foi postada em outubro de 2021.

Últimas fotos postadas por Mauricio Isla no Instagram Reprodução