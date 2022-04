Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Publicado 04/04/2022 09:30

Rio - Vice-campeão do Carioca, o Flamengo pode viver uma verdadeira reformulação no meio da temporada. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", oito jogadores do elenco podem deixar o clube. A lista conta inclusive com atletas que são considerados ídolos do Rubro-Negro.

Segundo o site, Diego Alves e Diego Ribas estariam com um pé fora do clube. Com contrato até o fim de 2022, os dois veteranos estariam correndo o risco de terem seus vínculos encerrados antes mesmo do término da temporada.

Além deles, Everton Ribeiro, peça fundamental nos títulos da Libertadores de 2019 e no bicampeonato Brasileiro de 2019 e 2020, também pode estar deixando clube carioca. O jogador começou a final contra o Fluminense no banco de reservas e quando entrou não teve boa atuação.

Além deles, Léo Pereira, Maurício Isla e Renê também estariam fora dos planos do clube carioca. O Rubro-Negro ainda poderá desistir de contratar Andreas Pereira em definitivo. Emprestado pelo Manchester United, o meia tem contrato com o Flamengo até o meio de 2022.