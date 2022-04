Marcos Braz - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/04/2022 15:24

Rio - Após o empate com o Fluminense em 1 a 1 no último sábado (2), o Flamengo concretizou o vice-campeonato do Cariocão. Um dos principais alvos das críticas dos torcedores foi o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Mesmo com a cobrança, o dirigente do Rubro-negro está pensando em se candidatar a deputado federal, agitando os bastidores do Clube da Gávea. A informação é do portal "Uol".

Nas eleições de 2020, Marcos Braz obteve 40.938 votos, e foi eleito vereador do Rio de Janeiro. Agora, precisará decidir se irá se candidatar à deputado federal ou não.

Muito se questionou se os interesses de Braz, divididos entre o Flamengo e seu mandato como vereador, aumentam ainda mais o discurso sobre a falta de comando no Clube da Gávea. O dirigente, que, inclusive, foi o único representante do Flamengo a falar na zona mista do Maracanã após o empate com o Fluminense, comentou sobre o assunto.

"Essa retórica de falta de comando vem sempre quando os resultados não acontecem. O Paulo tem todo nosso apoio, a gente confia. Temos de aprender a conviver, só os resultados positivos fazem essa retórica ir embora", disse o VP de futebol do Flamengo.



Vale relembrar que, recentemente, Marcos Braz foi questionado em uma entrevista sobre a possibilidade de se candidatar ao cargo de deputado federal, e disse que ainda "não tinha nenhuma decisão".

"Esse assunto eu tenho tempo para me posicionar, não é o meu pensamento. Sempre usei todos os prazos possíveis e não vai ser agora que não vou usar. Não tenho nenhuma decisão, tempo é para ser usado. Estou muito satisfeito onde estou. É isso", revelou na ocasião.