Flamengo e FluminenseCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 02/04/2022 20:55

O técnico Paulo Sousa concedeu entrevista coletiva depois do vice do Flamengo no Campeonato Carioca ao empatar com o Fluminense, em 1 a 1, e perder no agregado por 3 a 1. O português mostrou que deseja continuar no comando do Rubro-Negro e pautou o que precisa melhorar na equipe para melhorar o desempenho na temporada.

"Há muita coisa para trabalhar. Em termos de dinâmica do jogo, conhecimento, conceitos, intensidade com bola e sem bola e tudo isso é um caminho que se vai fazendo. Neste contexto, o tempo é sempre curto. "Estou habituado a uma pré-temporada diferente. Não vejo o Carioca como pré-temporada. É um processo competitivo, que ajuda a estabelecer dinâmicas. Há alternâncias no início do processo. Processos de liderança."

O Flamengo viaja já neste domingo para o Peru para a estreia da Libertadores, na terça-feira, contra o Sporting Cristal, às 21h15.