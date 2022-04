Adriano Imperador tatua a frase "Que Deus perdoe essas pessoas ruins" - Reprodução

Publicado 02/04/2022 13:01

Rio - Ídolo da torcida do Flamengo, Adriano Imperador eternizou na pele a frase que marcou a carreira do jogador. Através das redes sociais, o ex-atacante do Rubro-Negro publicou uma foto onde mostra a nova tatuagem nas costas: 'Que Deus perdoa essas pessoas ruins'.



"É isso aí, fé em Deus", escreveu Adriano junto a foto em que mostra a tatuagem nas costas. O Imperador utilizou a camisa há mais de 10 anos, em jogo contra o Vasco pelo Campeonato Carioca. Ao marcar o gol, o ex-atacante tirou o uniforme e exibiu a camisa para comemorar o gol.