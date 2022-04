Zagueiro Fabrício Bruno em ação pelo Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/04/2022 12:45

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, neste sábado às 18h, no Maracanã. Dúvidas, Fabrício Bruno e Rodinei estão no grupo escolhido pelo técnico Paulo Sousa. Por outro lado, Vitinho, com lesão na coxa direita, será desfalque.



Mesmo sem ir a campo no treino de sexta-feira, Fabrício Bruno, que foi substituído na derrota por 2 a 0 na partida de ida da final com pancada no pé esquerdo, mostrou estar melhor das dores e ficou à disposição. Já Rodinei, fora do primeiro jogo com desconforto muscular na coxa direita, deve retornar ao time titular.

Como perdeu por 2 a 0 no primeiro jogo, o Flamengo precisa vencer por três ou mais gols de diferença conquistar o tetracampeonato carioca. Uma vitória por dois leva a disputa para os pênaltis.



O Flamengo deve ir a campo com: Hugo, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, João Gomes, Andreas Pereira e Bruno Henrique; Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel.