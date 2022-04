Santos é o novo reforço do Flamengo - Foto: Gustavo Oliveira/Athletico

Publicado 02/04/2022

Rio - Santos, novo goleiro do Flamengo, desembarcou na manhã deste sábado (2), no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O jogador, que ainda não foi anunciado de forma oficial pelo Rubro-Negro, assinou um contrato de quatro anos com o clube, e, inclusive, já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Em pequeno bate-papo com a imprensa, o atleta comentou sobre o acerto com o Clube da Gávea.

"Me sinto preparado e feliz de poder fazer parte de tudo isso. Mas, com certeza, me sinto preparado. A gente sabe do desafio que vai ser, mas estou preparado para este desafio", disse Santos, que completou:

"Com certeza sabemos da força e do poder que a Nação tem. Então a gente faz parte disso tudo, agora vamos aproveitar", disse o goleiro.

Aos 32 anos, o Campeão Olímpico em Tóquio, em 2018, chega para o seu segundo clube na carreira. Para a contratação do goleiro, o Flamengo teve que desembolsar 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 15.5 milhões, na cotação atual). O jogador, inclusive, já está na lista dos inscritos para a Copa Libertadores da América.