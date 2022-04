Flamengo e Fluminense - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 02/04/2022 18:10

O técnico Paulo Sousa ganhou um presente de grego ainda no aquecimento do Flamengo para pegar o Fluminense, neste sábado, às 18h, pela final do Carioca. O zagueiro Fabricio Bruno, que tem sido o principal jogador no sistema defensivo neste começo de ano, sentiu dores no dedão, local que levou pancada e está fora da partida.

Em seu lugar, Paulo Sousa colocou Gustavo Henrique, que não entrava em campo desde 13 de fevereiro. Léo Pereira, que seria o substituto direto, ficou no banco e perdeu espaço depois das duas entragadas no duelo de quarta-feira.

A escalação do Flamengo é: Hugo; Rodinei, David Luiz, Gustavo Henrique e Filipe Luís; João Gomes, Andreas, Arrascaeta e Lázaro; Bruno Henrique e Gabigol.