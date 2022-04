Ayrton Lucas é anunciado - Reprodução Instagram

Publicado 02/04/2022 14:10

Rio - O lateral-esquerdo Ayrton Lucas, novo reforço do Flamengo, estará presente no Maracanã neste sábado (2), apoiando o Rubro-Negro no jogo de volta da final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, às 18h (horário de Brasília).

A informação foi confirmada para o Jornal O Dia através de um funcionário ligado ao futebol do Clube da Gávea.

Mesmo sabendo da complicada missão do Rubro-Negro, que necessita ganhar o jogo por três gols ou mais de diferença para ser campeão no tempo regulamentar (ou dois gols de diferença para que o título seja definido nas cobranças de pênaltis), o lateral-esquerdo estará presente no estádio. Esta será a primeira vez do jogador no Maracanã desde sua saída do Fluminense, em 2018.

Ayrton Lucas estava atuando no Spartak Moscou, da Rússia, e assinou com o Flamengo por empréstimo até dezembro deste ano. Caso o clube queira contratá-lo em definitivo, deverá desembolsar a quantia de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 46.3 milhões, na cotação atual).