Santos é o novo reforço do FlamengoJosé Tramontin/athletico.com.br

Publicado 01/04/2022 21:28 | Atualizado 01/04/2022 21:48

Rio - O torcedor do Flamengo terá que esperar um pouco mais para receber o goleiro Santos no aeroporto. Devido ao mau tempo, o voo do jogador foi cancelado e adiou a chegada ao Rubro-negro. O atleta deve sair de Curitiba às 06h30 deste sábado. A informação é do portal "GE".

Quando se apresentar ao Rubro-negro, o goleiro assinará o contrato por quatro anos. Nesta temporada, o jogador disputou sete partidas pelo Athletico-PR, e está com ritmo de jogo para ser utilizado pelo técnico Paulo Sousa após ser regularizado.

Além disso, o Flamengo tem até às 18h deste sábado (2) para inscrever o goleiro na Copa Libertadores da América. O Rubro-negro estreia na próxima terça-feira, contra o Sporting Cristal, em Lima.