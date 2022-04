João Gomes - Staff Images

João GomesStaff Images

Publicado 01/04/2022 20:00

Rio - O volante João Gomes, do Flamengo, acabou caindo em uma pegadinha publicada nesta sexta-feira, primeiro de abril, o famoso "dia da mentira". Uma página de notícias do Flamengo em uma rede social "noticiou" que o jogador havia sido vendido para o Manchster United, da Inglaterra, por cerca de R$ 227 milhões. Confira:

No dia da mentira, página diz que João Gomes foi vendido ao Manchester United Reprodução

Ao ver a publicação, o jogador fez questão de fazer um comentário, e disse que tomou um susto. Veja:

João Gomes diz ter levado susto em brincadeira do dia da mentira Reprodução

Vale lembrar que, na última semana, o jornalista turco Ekrem Konur noticiou que os Red Devils possuem interesse no volante do Flamengo, e monitoram a situação do atleta.

Com João Gomes relacionado, o Flamengo segue sua preparação para o duelo decisivo do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, neste sábado (2), às 18h, no Estádio do Maracanã. Para ser campeão direto, o Rubro-Negro necessita ganhar o confronto por 3 gols ou mais de diferença. Caso vença o duelo por dois gols de diferença, o título do Estadual será decidido nos pênaltis.