Santos é o novo reforço do Flamengo - Foto: Gustavo Oliveira/Athletico

Publicado 01/04/2022 19:01 | Atualizado 01/04/2022 19:02

Rio - O goleiro Santos, novo reforço do Flamengo, foi registrado no começo da noite desta sexta-feira (1), no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Santos é registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Reprodução

Com isto, mesmo ter sido anunciado oficialmente pelo clube, o jogador já está com toda a parte burocrática acertada, e está liberado para fazer sua estreia pelo Clube da Gávea. No entanto, ainda não há uma previsão para que o jogador faça sua primeira partida pelo Rubro-Negro.

Com Hugo Souza no gol, o Flamengo enfrentará o Fluminense no próximo sábado (2), às 18h (horário de Brasília), pelo confronto de volta da final do Campeonato Carioca. No duelo de ida, a equipe comandada pelo técnico Paulo Sousa foi derrotada por 2 a 0. Ou seja, para ser campeão, o Rubro-Negro necessita vencer o jogo por três ou mais gols de diferença para ser campeão de forma direta. Caso vença pelos mesmos dois gols de diferença, o título será decidido nos pênaltis.