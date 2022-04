Zagueiro Fabrício Bruno em ação pelo Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 01/04/2022 15:07

Rio - O Flamengo finalizou a preparação para enfrentar o Fluminense e decidir o Campeonato Carioca, cujo duelo da volta da final do Campeonato Carioca será realizado a partir das 18h deste sábado, no Maracanã. O Flamengo está ciente de que três jogadores, Pablo, Rodrigo Caio e Vitinho, não terão condições de jogo, mas ainda há duas dúvidas: Fabrício Bruno e Rodinei.



Nesta terça pela manhã, Fabrício Bruno não progrediu quanto a dores e realizou apenas atividades na academia do Ninho do Urubu, pois ainda sente algumas dores no pé esquerdo, que o tiraram da reta final do Fla-Flu passado, vencido pelo Tricolor por 2 a 0.

Já Rodinei, assim como na última quinta, treinou sem restrições junto ao grupo e está perto de voltar. Um desconforto muscular na coxa direita o tirou da ida da decisão estadual. O Fla está otimista para contar com o lateral e o zagueiro citado acima, que preocupa mais, no embate de amanhã.

O time de Paulo Sousa precisará vencer por mais de três gols de diferença para ser campeão diretamente. No caso de dois, a final será decidida nos pênaltis. Em tempo: a lista de relacionados só será divulgada neste sábado pela manhã.