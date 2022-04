Paulo Sousa - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 01/04/2022 11:56

Rio - Na última quarta-feira (30/03), o Flamengo foi derrotado para o Fluminense por 2 a 0 no primeiro jogo das finais do Campeonato Carioca. Durante o programa 'Seleção SporTV', o apresentador André Rizek questionou o trabalho de Abel Ferreira e perguntou como seria a reação dos brasileiros se o comandante fosse Renato Gaúcho ou Mano Menezes.



"O que estariam falando hoje se o técnico do Flamengo fosse Renato Gaúcho ou Mano Menezes? O que estariam falando, depois do jogo de ontem, se o técnico do Flamengo fosse brasileiro?", disse Rizek.

Renato Gaúcho deixou o comando do Flamengo no em dezembro de 2021, após ter chegado a final da Libertadores, ser eliminado na semifinal da Copa do Brasil e não ter conseguido o título do Campeonato Brasileiro. O treinador foi muito criticado por não conseguir apresentar bons desempenhos dentro de campo.

Paulo Souza chegou ao Flamengo no início deste ano com a missão de reformular o time rubro-negro. Por enquanto, o português não vem convencendo a torcida. O treinador foi muito criticado após a derrota para o Fluminense na última quarta-feira (30/03).

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste sábado (02/04), às 18h, no Maracanã, pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca. O rubro-negro precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. O time comandado por Paulo Souza vai em busca do tetracampeonato consecutivo da competição.